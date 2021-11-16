На Львівщині чоловік напав на лікарню

У вівторок вранці, 16 листопада, чоловік влаштував погром у місцевій лікарні міста Комарно та завдав ушкоджень пацієнтам. Про це повідомив заступник голови Львівської обласної ради Юрій Холод на своїй сторінці у Facebook.

За словами Юрія Холода, нападника уже затримали.

Комарнівська лікарня сьогодні пережила брутальний напад. Близько 8.00 ранку сюди увірвався чоловік, котрий, зі слів місцевих, проживає у селі Тулиголови, розтрощив медзаклад і наніс серйозні тілесні ушкодження пацієнтам. Наразі нападника затримано, на місці працює Національна поліція України», – повідомив Юрій Холод.

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Інформацію про інцидент у лікарні Львівському порталу підтвердили правоохоронці.

За словами речниці поліції Львівщини Світлани Добровольської, близько 08.20 надійшов виклик з лікарні Комарно, що невідомий чоловік у неадекватному стані виламує вхідні двері до медустанови.

«На місці події затримали 30-річного чоловіка, мешканця одного із сіл району, якого було доставлено у спеціалізований медзаклад. Він пошкодив двері та розбив три фасадні вікна лікарні. Звернень громадян про напад цього чоловіка не надходило», – повідомила Світлана Добровольська.

Фото: Юрій Холод

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