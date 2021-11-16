На культуру Львівщини додатково виділили майже 2 млн грн

У вівторок, 16 листопада, депутати Львівської облради дофінансували на майже 2 млн грн Програму розвитку культури Львівщини. Ці кошти скерують на проведення проєкту «Українська пісня», а також придбання музичного інструменту для Львівської національної філармонії. Про це повідомляє Львівський портал.

Власне на Комплексну програми розвитку культури Львівщини дофінансували на 1 млн 912 тис грн. Зокрема, додаткові кошти скерують на проведення фестивалю «Українська пісня/Ukrainian Song Project» – 1 млн грн.

Телезйомка проєкту відбувається щороку у Львові у визначеному організаторами місці та у визначений час. Цьогоріч проєкт відбувся на стадіоні «Арена Львів» і транслювався на телеканалі «1+1» у День Незалежності України.

Також 14 тисяч гривень скерують на проведення інтерактивних заходів у межах реалізації бібліотечних проєктів та підтримки публічних бібліотек Львівської області.

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Ще 528 тисяч гривень спрямують відзначення державних свят, ювілеїв, видатних подій загальнодержавного та регіонального рівня та вшанування видатних особистостей

За 120 тисяч гривень придбають музичний інструмент для Львівської національної філармонії ім. М. Скорика.

На придбання автомобілю для Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка виділять 250 тис грн.

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