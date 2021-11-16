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На хабарі у Львові погорів посадовець Центру пробації

Наталя Дуляба

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Посадовця Центру пробації у Львівській області затримали на «гарячому» під час отримання 400 доларів хабара. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Правоохоронці викрили «схему» у Центрі пробації у Львівській області. Встановлено, що заступник начальника одного з відділів установи вимагав і отримав від засудженого 400 доларів хабара.

Як уточняють в СБУ Львівщини, службовець регулярно вимагав хабарі з раніше судимих та засуджених на умовний термін. За певну суму ділок обіцяв вирішити питання щодо непритягнення їх до відповідальності у зв’язку із неприбуттям на відмітку в органи пробації.

Посадовця спіймали на «гарячому» під час отримання останньої частини неправомірної грошової винагороди.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 ККУ. Правоохоронці вже провели обшуки за місцем роботи фігуранта, у нього вдома та в автомобілі.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії, після яких посадовцю оголосять підозру. Вирішується  питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.

Додамо, що Центр пробації у Львівській області – філія однойменної держустанови. Її працівники складають досудові доповіді на обвинувачених, здійснюють контроль за засудженими на умовний термін, а також допомагають звільненим в’язням адаптуватись на волі.

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