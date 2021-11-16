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Львів’ян закликають стати Миколаєм для потребуючих дітей. Деталі

Наталя Дуляба

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Центр опіки сиріт УГКЦ уже розпочав підготовку до Дня святого Миколая і закликає небайдужих допомогти зробити свято для дітей, які можуть залишитися без подарунка. Про це Львівському порталу повідомили у релігійній організації.

Щороку Центр опіки сиріт організовує на Миколая свято для дітей зі соціальних сімей, сімей, де тато загинув у зоні АТО, із багатодітних та малозабезпечених сімей. Цьогоріч підготовка вже розпочалася, тож усіх небайдужих закликають долучатися.

Священнослужителі опублікували всі листи до святого Миколая, які написали діти. Їх можна переглянути за цим посиланням. Ви можете обрати цілий лист або його частину, поставити коментар під листом, що саме ви обрали. Не хвилюйтеся, якщо коментар зразу не відобразився – адміністратор спершу має його узгодити, а опісля він стає видимим.

Усі дарунки необхідно принести до 10 грудня в Дім Милосердя святого Миколая, що на вул. Короленка, 7.

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На дарунку обов’язково вказати для кого він (номер листа, ім’я та вік дитини, наприклад: «Центр Опіки Сиріт. Лист №хх Петрик, 10р.»). Якщо ви обрали весь лист, а не частково, дарунки просять гарно упакувати.

З усіма питаннями просять звертатись на e-mail: [email protected]

Крім цього, до організація свята Миколая можна долучитися й фінансово, перерахувавши добровільну пожертву на рахунок Центру опіки сиріт УГКЦ.

Банківські реквізити:

Місія «Центр Опіки Сиріт»
UA72 305299 00000 26004031009381

в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
ЄДРПОУ 37527309

Призначення платежу – «добровільна пожертва», отримувач – РО «Місія Центр опіки сиріт УГКЦ»

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