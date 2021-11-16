Дитячий санаторій «Журавно» перепрофілювали у психоневрологічний інтернат

У вівторок, 16 листопада, депутати Львівської облради підтримали перепрофілювання дитячого протитуберкульозного санаторію «Журавно» у психоневрологічний інтернат. За проголосували 56 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

Рішення обласних обранців передбачає, що з 1 березня 2022 Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій «Журавно», що у Журавному Стрийського району, перепрофілюють та перейменують на «Журавненський будинок підтриманого проживання психоневрологічного типу».

Як зазначається у пояснювальній записці, одна з причин перепрофілювання санаторію – брак місць у психоневрологічних інтернатах. Їх заповненість вже складає 100%. У зв’язку з цим осіб з психічними захворюваннями виписують на скеровують в громади місці реєстрації.

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Станом на 1 жовтня 2021 року у чергах на поселення до психоневрологічних інтернатах стоять 52 чоловіка та 20 жінок.

За словами в.о. директора департаменту соціального захисту населення Львівської ОДА Романа Андреса, область потребує облаштування ще одного психоневрологічного інтернату.

Разом з тим, він зауважив, що у дитячому санаторії «Журавно», який вже перепрофілювали у психоневрологічний диспансер, оздоровлювалося мало дітей, натомість персоналу тут було багато.

«На початку весни у санаторії перебувало 49 дітей, уже в травні їх було 19. Це при 130 працівниках. Ми розуміємо, що левова частка з них (персоналу, – ред.) – це мешканці Журавненської громади, і їм також запропонували можливість працевлаштування після перепрофілювання закладу», – зауважив Роман Андрес.

Частина санаторію, а саме спальний корпус №1, де знаходиться Палац Скшинських, збудований наприкінці XVIII століття у стилі класицизму. Його депутати вирішили вилучити із власності закладу та передали на баланс комунального підприємства «Нерухомість і майно».

Також обласні обранці доручили Львівській ОДА провести конкурс на посаду директора нового комунального закладу.

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