У прикордонних областях можуть ввести надзвичайний стан, – МВС

В разі загострення ситуації в областях, які межують із Білоруссю, можуть запровадити надзвичайний стан та почати зводити захисні споруди. Про це міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив на брифінгу 14 листопада, передає Львівський портал.

«РНБО пропрацювала різні сценарії дій, аж до тих, щоб запроваджувався надзвичайний стан в окремих областях у разі загострення ситуації», – заявив міністр.

Разом з тим Монастирський повідомив, що в разі необхідності на окремих ділянках кордону зводитимуть тимчасові споруди, укріплення.

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За словами міністра, до охорони кордону з Білоруссю не планують залучати військових зі Сходу та Півдня.

«Не планується під час залучення додаткових сил залучення сил зі Сходу та Півдня України. Все, що передбачено, воно там залишається, люди залишаються захищати Україну», – зазначив він.

Монастирський додав, що «стратегічна мета на наступні два роки» – це укріпити державний кордон з Білоруссю. Він пообіцяв, що у бюджеті на наступний рік будуть передбачені кошти на це.

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