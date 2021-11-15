ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові з вікна п'ятого поверху випала жінка

Аліса Белей

|

У неділю, 14 листопада, на вулиці Володимира Івасюка, що у Личаківському районі Львова, з вікна будинку випала жінка та загинула. Інформацію про цей випадок Львівському порталу повідомила речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська.

вулиця Володимира Івасюка

За словами Світлани Добровольської, близько 14:10 на вулиці Володимира Івасюка 53-річна жінка випала із вікна, з висоти п’ятого поверху багатоповерхівки. Від отриманих травм львів’янка загинула на місці.

Реклама партнерів

За фактом смерті правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство».

Дізнавайтеся першими найважливіші та найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Google maps

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Скільки коштуватиме проїзд із введенням е-квитка у Львові
Наталя ДУЛЯБА
Скільки коштуватиме проїзд із введенням е-квитка у Львові

У Львівській міськраді підрахували, скільки коштуватиме проїзд у громадському транспорті всієї Львівської МТГ зі січня 2...

Мережа «АТБ» відправила на переробку мільйон батарейок, які здали покупці
Анастасія ПИЖ
Мережа «АТБ» відправила на переробку мільйон батарейок, які здали покупці

Найбільший національний ритейлер «АТБ», мережа якого нараховує понад 1250 магазинів у всіх куточках України, став найбіл...

Росія активізує деструктивний вплив на Галичині
Назарій БОЙЧУК
Росія активізує деструктивний вплив на Галичині

Суть кремлівської пропаганди – це пошук протиріч в суспільстві, використання будь-яких інформаційних приводів, або створ...

Ти зірка, коли допомагаєш дітям! «АТБ» об’єднує мільйони українців задля порятунку малят з онкозахворюваннями
Анастасія ПИЖ
Ти зірка, коли допомагаєш дітям! «АТБ» об’єднує мільйони українців задля порятунку малят з онкозахворюваннями

В Україні на початку листопада стартував другий сезон безпрецедентної за масштабом і соціальною значущостю акції  «Мене ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів