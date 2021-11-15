У Львові з вікна п'ятого поверху випала жінка

У неділю, 14 листопада, на вулиці Володимира Івасюка, що у Личаківському районі Львова, з вікна будинку випала жінка та загинула. Інформацію про цей випадок Львівському порталу повідомила речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська.

вулиця Володимира Івасюка

За словами Світлани Добровольської, близько 14:10 на вулиці Володимира Івасюка 53-річна жінка випала із вікна, з висоти п’ятого поверху багатоповерхівки. Від отриманих травм львів’янка загинула на місці.

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За фактом смерті правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство».

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Фото: Google maps