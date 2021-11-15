На Львівщині розробили інтерактивну карту проєктів місцевих ініціатив

На Львівщині реалізовують проєкти місцевих ініціатив в межах Комплексної програми регіонального розвитку. Для зручності в облраді розробили інтерактивну карту, на якій можна знайти детальну інформацію про кожен проєкт місцевих ініціатив. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облради.

Так, профільним відділом облради було розроблено інтерактивну карту, на якій можна знайти інформацію про проєкти місцевих ініціатив. На карті вказано стадії реалізації, а також наявні ілюстрації проєктів. Ознайомитись з картою можна тут.

Додамо, що станом на зараз уже повністю завершили роботи на 260 проєктах. З обласного бюджету профінансували 52,5 млн грн, що становить 55,7% від запланованого ресурсу, касові видатки – 38,8 млн грн (41,2%), з місцевих бюджетів та небюджетних коштів – 68,55 млн грн (69,5%), освоєно – 60,9 млн грн (61,8%).

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За інформацією відділу реалізації проєктів регіонального розвитку, повністю завершили роботи на своїх проєктах Глинянська, Гніздичівська, Підкамінська та Славська громади. Тривають роботи ще на 253 проєктах, наразі не розпочаті роботи на 58 проєктах, з них 38 перебувають на етапі закупівель, а 13 – уклали угоди з підрядниками й проєкти уже можуть стартувати, 7 – угоди на етапі укладення.

«Щодо розподілу за пріоритетами, то найбільше проєктів зроблено в галузі освіти, а саме 112, а також в пріоритеті культура, вуличне освітлення, інші пріоритети, найменше наразі реалізованих проєктів від обласних закладів та установ, некомерційні комунальні підприємства обласної ради», – зазначають у відділі.

Нагадаємо, у 2021 році у рамках конкурсу проєктів місцевих ініціатив планувалось реалізовувати 577 проєктів на суму 192,8 млн грн. З цього переліку на прохання заявників 6 проєктів було виключено, оскільки частина з них будуть реалізовані за кошти з інших джерел або з певних причин не можуть бути втілені в життя. Відповідно до кінця року очікується реалізація на Львівщині 571 проєкту місцевих ініціатив.