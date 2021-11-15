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Поліцейські Львівщини відправилися в зону ООС

Аліса Белей

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У понеділок, 15 листопада, зведений загін поліцейських Львівщини вирушив на схід України. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

До загону, що відправився в зону ООС, увійшли бійці батальйону поліції особливого призначення «Львів», співробітники служб та підрозділів Головного управління Національної поліції Львівщини та Управління патрульної поліції Львівської області.

Правоохоронців проводжали колеги, родичі та друзі.

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Правоохоронці змінять побратимів, які протягом останніх трьох місяців забезпечували правопорядок у зоні проведення ООС.

«Несіть службу сумлінно, бережіть себе та один одного. А найголовніше, завжди пам’ятайте – на вас чекають удома», – звернувся до бійців зведеного загону заступник начальника поліції Львівщини Дмитро Міхалець.

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Фото: поліція

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