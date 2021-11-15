Під час пожежі у закинутій будівлі у Львові виявили тіло чоловіка

У понеділок вночі, 5 листопада, у закинутій будівлі на вулиці Ільмовій у Львові сталася пожежа. Під час її ліквідації рятувальники виявили тіло чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Інформацію про пожежу у закинутій будівлі на вул. Ільмовій, 4 у Львові рятувальники отримали близько 03:22.

Приїхавши на місце пожежі, вогнеборці виявили тіло чоловіка, особа якого встановлюється.

Вогнем знищено речі домашнього вжитку. Будівлю надзвичайникам вдалося врятувати. О 04:09 пожежу локалізовано та о 04:29 ліквідовано.

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До ліквідації пожежі залучалось дев’ять рятувальників та дві одиниці спецтехніки.

Причину виникнення займання встановлюють правоохоронні органи.

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