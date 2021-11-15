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Неподалік Бібрки під колесами потяга загинув чоловік

Вероніка Рой

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У понеділок вранці, 15 листопада, на залізничній станції, що неподалік Бібрки, дизельний потяг насмерть переїхав чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Трагічний випадок стався близько 06:25 год. на залізничній станції «Глібовичі», що біля міста Бібрка. За попередніми даними дизель-поїзд сполученням «Ходорів – Львів», який рухався у напрямку Львова, наїхав на людину.

Чоловік віком 50 років помер на місці події. Обставини події та особа загиблого встановлюється.

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