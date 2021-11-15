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У Львові викрили підпільне виробництво імпортних харчових продуктів

Аліса Белей

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У понеділок, 15 листопада, поліція викрила мережу виготовлення підроблених харчових продуктів у Львові, Хмельницькому та Києві. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті кіберполіції Національної поліції України.

Так, поліція затримала 18 людей, які у підпільних цехах та складах у Львові, Києві, Київській області та Хмельницькому, виготовляли та зберігали: оливкову олію, вино, хамон, фісташки, цукерки, чай та каву. Далі маркували товар етикетками відомих брендів та збували під виглядом оригінальної продукції.

Продавали таку продукцію в Інтернет-магазинах, на сайтах оголошень та на великих гуртових ринках по всій Україні. Крім цього, як встановили правоохоронці, фігуранти продавали фальсифікат за кордон.

Правоохоронці провели 44 обшуки у виробничих цехах, складських приміщеннях, офісах, автівках та у місцях проживання зловмисників.

Під час обшуків поліція вилучила виробниче обладнання для виготовлення оливкової олії, фісташок та вина, тару для розливу продукції, близько 60 тонн сировини та 160 тонн фальсифікованої готової продукції.

Також вилучили поліграфію з логотипами брендів, прилади для пакування чаю та кави, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, принтери, «чорнові» записи, автомобілі та 4,5 млн гривень.

На вилучене майно суд наклав арешт. Наразі правоохоронці встановлюють збитки, завдані правовласникам.

За фактом фальсифікації поліцейські відкрили кримінальне провадження ч. 3 ст. 229 (за незаконне використання знаку для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) ККУ.

Нагадаємо, нещодавно у магазинах Львівщини виявили підроблені алкоголь та сигарети.

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