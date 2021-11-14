У Львові відновлює роботу реабілітаційний центр «Джерело»

З 17 листопада реабілітаційна установа «Джерело» знову надаватиме соцпослуги. Про це на сторінці у Facebook повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Реабілітаційна установа може відновити надання соцпослуг із 17 листопада за наявності у 100% працівників сертифікатів про вакцинацію (зелений чи жовтий), негативного ПЛР-тесту (дійсний упродовж 72 годин) або ж довідки про одужання від COVID-19 чи про протипоказання/відтермінування.

Із 30 жовтня Львівщина перейшла до найсуворішої «червоної» зони. Повний локдаун у Львові та області просять ввести медики, оскільки лікарні завантажені важкохворими пацієнтами.

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