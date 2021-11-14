На Зеленій терміново відремонтують аварійний будинок

У Львові на вулиці Зеленій, 43 терміново відремонтують двоповерховий будинок в аварійному стані. Також поремонтують підпірну стінку на вулиці Перфецького. Такі роботи коштуватимуть місту 759 тисяч гривень. Відповідне рішення 13 листопада прийняла міська комісія з надзвичайних ситуацій. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Як прокоментував голова Личаківської районної адміністрації Орест Тимчишин, перший об’єкт – це 2-поверховий будинок на вул. Зеленій, збудований у 1909 році.

«Будівля має суттєві тріщини по фасаду, є періодичне просідання тротуару, що свідчить про невимивання ґрунту з-під підошви фундаментів. Тож маємо потребу провести невідкладні аварійно-відновлювальні роботи», – зазначив він.

Районна адміністрація, за рішенням комісії, повинна організувати щоденний нагляд за технічним станом конструкційних елементів будинку. Згідно з розробленою проєктно-кошторисною документацією, попередньо йдеться про 1,5 млн грн для проведення необхідних протиаварійних робіт.

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Також відремонтують підпірну стінку на вул. Перфецького, 19. Як розповів директор міського департаменту житлового господарства та інфраструктури Олександр Одинець, її окремі конструкційні елементи є аварійними.

«Тут знаходиться інженерний об’єкт – підпірна стінка, розміщена на землях міста. Провели обстеження спільно з відповідним проєктантом і встановили, що її конструкційні елементи непридатні для використання, а окремі і зовсім є аварійними. Ситуацію ускладнює те, що над підпірною стінкою розміщений газопровід середнього тиску, який, фактично, є основним джерелом для живлення Галицького, Залізничного та Франківського районів. Тому є необхідність провести першочергові протиаварійні роботи», – зазначив посадовець.

Згідно з проєктно-кошторисними розрахунками, такі роботи обійдуться місту в орієнтовно 759 тис. грн.

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