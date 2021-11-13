В пожежі у Львові врятували бабусю

Зранку 13 листопада на вулиці Науковій у Львові загорілась квартира. Під час пожежі надзвичайники врятували 79-річну бабусю. Про це Львівському порталу повідомили в ДСНС Львівщини

Рятувальники отримали повідомлення про займання на вулиці Науковій близько 08:00 год. Пожежа сталась в квартирі на четвертому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.

На момент прибуття вогнеборців до місця виклику з вікон квартири вибивався густий чорний дим. Під час розвідки задимленої квартири в середині виявили жінку, яку рятувальники вивели на свіже повітря та передали медикам.

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Потерпілою виявилась 79-річна власниця квартири, яка після огляду медичною службою від госпіталізації відмовилася. Також, аби гарантувати безпеку мешканців будинку, рятувальники вивели із задимлених приміщень на свіже повітря вісьмох осіб.

О 08:06 вогнеборці локалізували пожежу, та о 08:07 повністю ліквідували. Внаслідок пожежі вогонь частково знищив та пошкодив речі домашнього вжитку. До ліквідації пожежі залучили 14 чоловік особового складу та 4 одиниці спецтехніки.

Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються.

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