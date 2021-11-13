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У Рудках загинув робітник: зірвався з двометрової висоти

Ольга Денисяка

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11 листопада у Рудках Самбірського району робітник виконував монтажні роботи і зірвався з двометрової висоти. Від отриманих травм  46-річний чоловік помер у лікарні. Про це Львівському порталу повідомили в Держпраці.

Нещасний випадок трапився 11 листопада на будівельній дільниці ТОВ «Вест Агро Груп» у місті Рудки.

За попередньою інформацією, чоловік впав з двометрової висоти, коли працював над монтажем металоконструкцій для очищення та зберігання зерна. Внаслідок падіння 46-річний працівник отримав травми, від яких помер у лікарні.

У повідомленні підприємства зазначається, що потерпілий працював у ТОВ «Проектно-будівельна компанія «Інтеграл» на підставі угоди цивільно-правового характеру. Компанія зареєстрована у смт. Добротвір Кам’янка-Бузькому району.

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Причини та обставини нещасного випадку з’ясує спеціально створена Головним управлінням Держпраці у Львівській області комісія.

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