У Львові через займання одягу загинув дідусь

12 листопада у Львові на 87-річному дідусеві загорівся одяг – він помер від опіків. При цьому пожежі в квартирі не було, лише працювала газова плита. Про це Львівському порталу повідомили в департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Нещасний випадок трапився в квартирі будинку на вулиці Широкій, 29 близько 14:40 год.

87-річний чоловік загинув від опіків через загоряння одягу. Наразі причини, чому загорівся одяг, не відомо. Зазначається лише, що пожежі в квартирі пожежі не було, а працювала лише газова плита.

Обставини події встановлюються.

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