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Нідерланди першими у Західній Європі повернули карантин

Ольга Денисяка

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Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив про часткове відновлення локдауну на три тижні для стримування поширення коронавірусу. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на ВВС,

Нідерланди стали першою країною Західної Європи, яка повернула обмеження для магазинів, спортивних змагань та сфери громадського харчування.

Рютте сказав, що уряд змушений піти на такий крок через рекордну кількість випадків інфікування та збільшення кількості пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії.

Обмеження почнуть діяти у суботу ввечері та передбачають, що неосновні магазини закриватимуться о 18:00 год, а супермаркети, кафе, ресторани та готелі – о 20:00 год.

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Закриття о 18:00 стосується казино та саун, а також перукарень та секс-працівників. Професійний та аматорський спорт продовжиться, але без глядачів. Вдома дозволяється приймати до чотирьох гостей віком від 13 років. Якнайбільше людей мають працювати з дому.

Кінотеатри та театри залишаться відкритими. Соціальне дистанціювання 1,5 м знову вводиться там, де не вимагаються COVID-перепустки.

Останні щоденні дані у п’ятницю показали 16 287 нових випадків коронавірусу, що трохи менше рекордного показника четверга, але на третину більше, ніж минулого тижня.

Показники вакцинації в Нідерландах відносно високі: 82,4% людей віком від 12 років отримали дві дози вакцини, що становить 73% від загальної чисельності населення.

Зазначимо, Нідерланди зберегли можливість для подорожей українців попри рішення Ради ЄС виключити Україну із зеленого списку. Перелік країн, які залишаються відкритими для вакцинованих українців, дивіться тут.

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