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На Золочівщині вантажівка збила 28-річного велосипедиста

Ольга Денисяка

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У Золочівському районі Львівщини водій вантажівки наїхав на 28-річного велосипедиста. Постраждалого госпіталізували з травмами. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

ДТП сталась 12 листопада близько 19:00 год. на автодорозі «Київ-Чоп» у селі Суходоли Золочівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій сідлового тягача «Сканія», 36-річний мешканець Запорізької області, наїхав на велосипедиста, жителя району віком 28 років. Внаслідок наїзду велосипедист травмувався. Його госпіталізували.

За фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого.

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Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

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