На Яворівщині перекинувся «Мерседес»: загинула пасажирка

Зранку 13 листопада у Яворівському районі Львівщини автомобіль «Мерседес-Спринтер» з’їхав у кювет та перекинувся. Внаслідок аварії загинула пасажирка авто та постраждали водій та ще один пасажир. Про це Львівському порталу повідомили у ДСНС Львівщини.

Аварія сталась 13 листопада близько 07:45 год. в селі Лозино Яворівського району. Водій автомобіля «Мерседес-Спринтер» не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся.

Як з’ясувалось на місці, внаслідок ДТП загинула пасажир автомобіля, яка знаходилась під перевернутим автомобілем. Також отримали травми водій та пасажир. Їх з травмами різного ступеня важкості госпіталізували в клінічну лікарню швидкої медичної допомоги Львова.

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Рятувальники підняли автомобіль за допомогою гідравлічного домкрату та вивільнили тіло загиблої з-під автомобіля. До ліквідації наслідків аварії залучили сімох чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки.

У поліції поки деталей ДТП не повідомляли.

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