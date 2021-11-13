На «Арені Львів» відкрили спортивний майданчик

На стадіоні «Арена Львів» відкрили новий спортивний майданчик, де займатися можна безкоштовно. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

На спортивному просторі встановили 17 тренажерів. Користуватись приладдям можна у час роботи стадіону (з 09:00 год. до 18:00 год). Подібний майданчик раніше компанія облаштувала також у Києві на НСК «Олімпійський».

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