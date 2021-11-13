Львів'ян кличуть на спільні молитви за дітей-сиріт

Традиційно в другу неділю листопада відбувається Всеукраїнський День молитви за сиріт. Цьогоріч цей день припадає на 14 листопада. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Щорічно Центр Опіки Сиріт заохочує усіх помолитися за конкретну дитину.

«Центр підготував образки Пресвятої Родини, з молитвою та вписаними іменами дітей. Взявши образок, ви самостійно або із сім’єю маєте нагоду духовно підтримати дитину, ім’я якої зазначено», – йдеться в повідомленні.

Принагідно Центр Опіки Сиріт запрошує до спільної молитви, яка відбудеться упродовж двох днів:

Реклама партнерів

13️ листопада – молитовні чування у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла (м. Львів, вул. Театральна, 11)

Розпорядок:

18:00 – Божественна Літургія

18:45 – Велика Вечірня

19:20 – Молитовні чування, які проведе о. Григорій Швед

14️ листопада – Молитва Тезе

Храм святого Миколая Чудотворця УГКЦ (м. Львів, Короленка, 7)

Розпорядок:

18:00 – Божества Літургія

19:00 – Молитва Тезе

Дізнавайтеся першими найважливіші та найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.