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Львів'ян кличуть на спільні молитви за дітей-сиріт

Ольга Денисяка

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Традиційно в другу неділю листопада відбувається Всеукраїнський День молитви за сиріт. Цьогоріч цей день припадає на 14 листопада. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Щорічно Центр Опіки Сиріт заохочує усіх помолитися за конкретну дитину.

«Центр підготував образки Пресвятої Родини, з молитвою та вписаними іменами дітей. Взявши образок, ви самостійно або із сім’єю маєте нагоду духовно підтримати дитину, ім’я якої зазначено», – йдеться в повідомленні.

Принагідно Центр Опіки Сиріт запрошує до спільної молитви, яка відбудеться упродовж двох днів:

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13️ листопада – молитовні чування у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла (м. Львів, вул. Театральна, 11)

Розпорядок:

  • 18:00 – Божественна Літургія
  • 18:45 – Велика Вечірня
  • 19:20 – Молитовні чування, які проведе о. Григорій Швед

14️ листопада – Молитва Тезе

Храм святого Миколая Чудотворця УГКЦ (м. Львів, Короленка, 7)

Розпорядок:

  • 18:00 – Божества Літургія
  • 19:00 – Молитва Тезе

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