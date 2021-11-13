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183 науковців Львівщини отримали премії

Ольга Денисяка

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У Львівській області щорічно призначають премії для працівників наукових установ і закладів вищої освіти. Цьогоріч обласні премії отримали 183 науковців. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Премії призначають працівникам, які проводять наукові дослідження, мають опубліковані наукові праці в авторитетних наукових виданнях та високий рівень цитованості у базах даних Scopus та Google Scholar. Загалом на ці відзнаки виділили 3 мільйони гривень.

Зі 183 лауреатів:

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  • 26 отримали премії розміром по 20 000 гривень;
  • 51 – премії по 17 000 гривень;
  • 106 – премії по 15 000 гривень.

Зазначимо, що цього року на участь у конкурсі подали 318 заявок.

Переможцями без конкурсу стають наукові та науково-педагогічні працівники, які в попередньому році ввійшли до ТОП-2% найбільш цитованих вчених світу за даними проєкту Стенфордського університету та компаній Elsevier та SciTech Strategies.

Повторно премія може присуджуватися тій же особі, але не раніше ніж через п’ять років після попереднього присудження премії.

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