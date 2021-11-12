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За приниження тещі мешканця Львівщини відправили за ґрати

Андрій Котенський

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Жителя Стрийщини засуджено до одного року позбавлення волі за домашнє насильство щодо матері його співмешканки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Чоловік принижував та чинив психологічний тиск на старшу жінку.

«Встановлено, що 38-річний чоловік, будучи раніше судимим за вчинення домашнього насильства, вкотре вчинив психічне насильство відносно матері своєї співмешканки, яке полягало у приниженні та лайливому висловлюванні щодо потерпілої та викликало у неї емоційну напруженість, втому та переживання», – йдеться у повідомленні.

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Суд визнав обвинуваченого винним та призначив йому покарання у вигляді 1 року обмеження волі.

Ілюстрація: Belpressa

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