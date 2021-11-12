Вісім спортсменів з Львівщини отримуватимуть президентські стипендії

За медалі Олімпійських Ігор та чемпіонатів Європи і світу спортсменам призначили президентські стипендії. Усього передбачили 206 стипендій. У списку є 8 спортсменів Львівщини та 10 тренерів. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

За друге місце на Олімпійських Іграх стипендію у розмірі 15 прожиткових мінімумів отримуватиме велосипедистка Олена Старікова. Прожитковий мінімум становить 2481 грн, відтак спортсменка отримає 37 215 грн

На бронзових призерів Олімпіади Станіслава Горуну та Аллу Черкасову чекають винагороди у розмірі 14 прожиткових мінімумів. Премії отримають і на тренери атлетів Євгена Болібруха, Антона Нікуліна.

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За друге місце на чемпіонаті Європи премію у розмірі 8 прожиткових мінімумів отримає Георгій Іваницький. Нагороди чекають і на його тренерів Тетяну Образцову та Василя Ткачека.

За друге місце на чемпіонаті світу серед молоді премію отримуватиме важкоатлету розмірі Богдан Гоза 7 прожиткових мінімумів. Отримуватиме винагороду і тренер Богдана Андрій Гентош.

Стипендії чекають і на лучниць Варвару Ілляш та Жанну Наумову, бронзовим призерам чемпіонату світу, у розмірі 6 прожиткових мінімумів. Їхні тренерки Світлана Колядніцева та Марія Гавелко також отримають премії.

Стипендію у такому ж розмірі отримає талановита борчиня, чемпіонка Європи Оксана Чудик та її тренери Степан Ткачишин та Олександр Раковський. Чекає премія і на тренера борчині Марії Винник, яка сьогодні не виступає за Львівщину, Ореста Скобельського.

Призерам Олімпійських ігор стипендії виплачуватимуться впродовж двох років, решті – один рік.

Як повідомляв Львівський портал, троє львів’ян, які привезли медалі з Олімпійських ігор, отримають квартири. Мова йде про Олену Старікову, Аллу Черкасову та Станіслава Горуну.

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