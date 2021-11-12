В лобовому зіткненні неподалік Дрогобича травмувалися двоє водіїв

У четвер, 11 листопада, у селі Добрівляни, що неподалік Дрогобича, не розминулися дві автівки. У результаті ДТП постраждали обидва керманича. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

ДТП сталася о 09:30 на трасі Дрогобич-Комарно в селі Добрівляни. За даними поліції, 28-річний водій Skoda Fabia не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Opel Corsa, яким керувала 31-річна жінка.

Внаслідок ДТП обидва водії отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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Правоохоронці встановлюють обставини події.

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