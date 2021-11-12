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У Ходорові кількарічний конфлікт завершився жорстоким вбивством

Вероніка Рой

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У місті Ходорів 29-річний чоловік до смерті побив пенсіонера, з яким у нього тривав кількарічний конфлікт. Після скоєного зловмисник переніс тіло загиблого у підсобне приміщення, викрав його речі та втік з місця події. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

11 листопада до поліції звернулася жителька міста Ходорів, яка повідомила, що у підсобному приміщенні виявила тіло сусіда без ознак життя. Загиблим виявився 64-річний місцевий мешканець. На його тілі якого були численні тілесні ушкодження. Вони і стали причиною смерті чоловіка.

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Згодом правоохоронці встановили особу зловмисника, який побив пенсіонера. Ним виявився 29-річний мешканець одного з сіл району. Він 9 листопада близько 23:00 год. прийшов додому до загиблого. Між чоловіками кілька років тривав конфлікт, тому гість, маючи намір помститись, жорстоко побив господаря. Від отриманих травм пенсіонер помер.

Вже наступного дня 29-річний чоловік повернувся на місце злочину, переніс тіло у підсобне приміщення та втік, прихопивши з собою деякі речі загиблого.

Правоохоронці встановили місце перебування зловмисника та затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Також вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

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