Після трощі в готелі дебошир під наркотиками вкрав авто в Яворові та побив людину

Правоохоронці затримали у Яворові 26-річного чоловіка, який, будучи у стані наркотичного сп’яніння, дебоширив у готелі, поцупив чуже авто та ще й жорстоко побив людину. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Випадок стався у четвер, 11 листопада, орієнтовно о 02:00 год. ночі в Яворові. Тут у місцевому готелі 26-річний чоловік потрощив меблі, побутову техніку та проламав двері кількох номерів. При цьому він поводився неадекватно та грубо лаявся. Такими діями хуліган не лише завдав матеріальних збитків закладу, а й зірвав його роботу.

Та на цьому дебошир не зупинився. На подвір’ї одного з будинків він поцупив автомобіль «Опель Зафіра» і, втікаючи, напав на 57-річного жителя райцентру. Хлопець жорстоко побив чоловіка, спричинивши йому тяжкі тілесні ушкодження, зокрема, відкриту черепно-мозкову травму.

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Зловмисника під наркотиками негайно спіймали. Тепер йому загрожує до 8 років тюрми.

За цими фактами відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.296 (хуліганство), ч.1 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Наразі триває слідство.

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