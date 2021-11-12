На Львівщині прогнозують туман і до 11 градусів тепла

У суботу, 13 листопада, у Львові та області прогнозують суху погоду із ранковим туманом. Про це Львівському порталу повідомили в обласному гідрометцентрі.

Температура повітря вночі коливатиметься від 0 градуса морозу до 2 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до +8-10°C. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Хмарно з проясненням, без опадів. Уночі та вранці Львівщину огорне туман 200 – 500 м, тому мешканців попереджають про погіршення видимості на дорогах.

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У облдержадміністрації нагадали, що під час керування автомобілем в тумані, рекомендовано:

істотно знизити швидкість руху та вибирати швидкісний режим, який забезпечував би своєчасне гальмування;

при наявності протитуманних фар – вмикати їх спільно з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з автомобілями;

уникати різких маневрів на дорозі, стежити за сигналами автомашин, що рухаються попереду;

у разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, повідомляти на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 1580.

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