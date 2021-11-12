На Львівщині лунатимуть сирени

У середу, 17 листопада, відбудеться навчальне оповіщення населення Львівської області сигналами цивільного захисту, під час якої перевірятимуть готовність територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Лунатимуть сирени в період з 14:50 до 14:55 год. Звучання електросирен означає сигнал «Увага всім!». Почувши його негайно увімкніть теле- та радіоприймачі (телеканали «1 Західний» «UА: Львів», FM-радіостанції «Радіо ПЕРШЕ», «UA:Українське радіо Львів») і прослухайте подальше повідомлення цивільного захисту.

Повідомлення цивільного захисту передаються упродовж 5 хвилин після подачі звукового сигналу «Увага всім!».

У зв’язку з тим, що мета увімкнення технічних засобів оповіщення навчальна, практичні заходи відпрацьовуватися не будуть. Просимо зберігати спокій.

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