На Донбасі загинули двоє українських військових

У п’ятницю, 12 вересня, російські збройні формування 2 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті підриву на вибухівці загинули двоє українських військових. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі ООС.

Як на своїй сторінці у Facebook повідомила 79 окрема десантно-штурмова бригада Миколаїв, загинули два її бійці – підполковник Руслан Прусов та майстер-сержант Вадим Федосеєв.

Зазначається, що вони багато років служили у військовій частині, були професіоналами та патріотами. Реклама партнерів

Крім того, в районі населеного пункту Зайцеве бойовики відкривали вогонь з гранатометів різних систем.

При цьому в напрямку Попасної російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

У штабі додали, що українські військові відкривали вогонь у відповідь на ворожі провокації і змусили російських найманців припинити обстріл.