Львів’янин збив школяра на пішохідному переході. Дитина у лікарні

До лікарні з важкими тілесними ушкодженнями госпіталізували 13-річного школяра, якого на пішохідному переході збив водій Nissan Note. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі поліції Львівщини.

За даними правоохоронців, дорожньо-транспортна пригода сталася 10 листопада, близько 16.00 на автодорозі Київ – Чоп поблизу села Новий Милятин Золочівського району.

«Водій автомобіля Nissan Not, 50-річнй львів’янин, здійснив наїзд на школяра – 13-річного жителя одного з сіл району, який переходив проїзну частину пішохідним переходом. Внаслідок ДТП хлопчик отримав важкі тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні», – йдеться у повідомленні.

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Водію загрожує до восьми років позбавлення волі, з позбавленням права керувати транспортними засобами ще до трьох років.

Слідчі повідомили затриманому про підозру. Невдовзі суд обере чоловіку запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

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