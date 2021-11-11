Львів'ян запрошують на відому у світі виставку про Голодомор

У Львівському історичному музеї представлений виставковий проєкт канадської художниці українського походження Лесі Марущак «Марія». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної ради.

Проєкт є мобільним меморіальним простором, що увічнює пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років. Його вже демонстрували у дев’яти країнах.

Книга за мотивами проєкту потрапила до короткого списку Книжкової премії впливового міжнародного фотофестивалю Rencontres d’Arles у Франції та отримала нагороду за найкращий дизайн на міжнародному фестивалі «Книжковий Арсенал» у Києві.

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«У центрі проєкту – образ дівчини Марії, яка всупереч сталінському рішенню про геноцид українців вижила, на відміну від мільйонів жертв. Проєкт натхненний реальною історією Марії Ф., яка пережила Голодомор та зараз живе із родиною в Канаді», – кажуть організатори виставки.

Леся Марущак отримала дозвіл використовувати у проєкті фотографію із сімейного архіву, проте за погодженням з родичами героїня залишається анонімною.

На фото Леся Марущак

«В образі Марії втілена пам’ять мільйонів людей, її історія – це компіляція багатьох спогадів. Роботи авторки передають емоційну та раціональну відповідь на злочин, сформовану на основі розповідей тих, хто пережив Голодомор», – йдеться у повідомленні.

Виставка у «Кам’яниці Корнякта» (на площі Ринок, 6) Львівського історичного музею триватиме до 4 грудня. Проєкт «МАРІЯ» та його всеукраїнський тур здійснюється за фінансової підтримки Світового Конгресу Українців. Кураторка виставки – Катерина Радченко.

Для того, щоб відвідати експозицію, на вході відвідувачі старші 18 років повинні показати сертифікат повної вакцинації від COVID-19 або негативний ПЛР або експрес-тест на COVID-19.

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Фото: ЛОР