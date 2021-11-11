ОСТАННІ НОВИНИ

Львів'ян запрошують на відому у світі виставку про Голодомор

Аліса Белей

|

У Львівському історичному музеї представлений виставковий проєкт канадської художниці українського походження Лесі Марущак «Марія». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної ради.

Проєкт є мобільним меморіальним простором, що увічнює пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років. Його вже демонстрували у дев’яти країнах.

Книга за мотивами проєкту потрапила до короткого списку Книжкової премії впливового міжнародного фотофестивалю Rencontres d’Arles у Франції та отримала нагороду за найкращий дизайн на міжнародному фестивалі «Книжковий Арсенал» у Києві.

Реклама партнерів

«У центрі проєкту – образ дівчини Марії, яка всупереч сталінському рішенню про геноцид українців вижила, на відміну від мільйонів жертв. Проєкт натхненний реальною історією Марії Ф., яка пережила Голодомор та зараз живе із родиною в Канаді», – кажуть організатори виставки.

Леся Марущак отримала дозвіл використовувати у проєкті фотографію із сімейного архіву, проте за погодженням з родичами героїня залишається анонімною.

На фото Леся Марущак

«В образі Марії втілена пам’ять мільйонів людей, її історія – це компіляція багатьох спогадів. Роботи авторки передають емоційну та раціональну відповідь на злочин, сформовану на основі розповідей тих, хто пережив Голодомор», – йдеться у повідомленні.

Виставка у «Кам’яниці Корнякта» (на площі Ринок, 6) Львівського історичного музею триватиме до 4 грудня. Проєкт «МАРІЯ» та його всеукраїнський тур здійснюється за фінансової підтримки Світового Конгресу Українців. Кураторка виставки – Катерина Радченко.

Для того, щоб відвідати експозицію, на вході відвідувачі старші 18 років повинні показати сертифікат повної вакцинації від COVID-19  або негативний ПЛР або експрес-тест на COVID-19.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ЛОР

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Скільки коштуватиме проїзд із введенням е-квитка у Львові
Наталя ДУЛЯБА
Скільки коштуватиме проїзд із введенням е-квитка у Львові

У Львівській міськраді підрахували, скільки коштуватиме проїзд у громадському транспорті всієї Львівської МТГ зі січня 2...

Мережа «АТБ» відправила на переробку мільйон батарейок, які здали покупці
Анастасія ПИЖ
Мережа «АТБ» відправила на переробку мільйон батарейок, які здали покупці

Найбільший національний ритейлер «АТБ», мережа якого нараховує понад 1250 магазинів у всіх куточках України, став найбіл...

Росія активізує деструктивний вплив на Галичині
Назарій БОЙЧУК
Росія активізує деструктивний вплив на Галичині

Суть кремлівської пропаганди – це пошук протиріч в суспільстві, використання будь-яких інформаційних приводів, або створ...

Ти зірка, коли допомагаєш дітям! «АТБ» об’єднує мільйони українців задля порятунку малят з онкозахворюваннями
Анастасія ПИЖ
Ти зірка, коли допомагаєш дітям! «АТБ» об’єднує мільйони українців задля порятунку малят з онкозахворюваннями

В Україні на початку листопада стартував другий сезон безпрецедентної за масштабом і соціальною значущостю акції  «Мене ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів