У Львові шукають інспекторів паркування

У департаменті міської мобільності та вуличної інфраструктури оголосили конкурс на заміщення 40 вакантних посад інспекторів з паркування. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Вимога до кандидатів – наявність освітнього ступеня не нижче бакалавра.

«Запрошуємо на роботу інспекторів з паркування. Це люди, які повинні слідкувати за добросовісністю паркування, контролювати дотримання правил паркування та доступності для кожного мешканця міста», – зазначив в.о. директора департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило.

У Львівській міськраді обіцяють:

Реклама партнерів

гідну та стабільну заробітну плату при офіційному працевлаштуванні;

безкоштовне навчання, тренінги, курси;

пакет соціальних гарантій;

щорічну відпустку – 30 календарних днів з виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі середньомісячної зарплати.

Дізнатись більше можна, зателефонувавши за номером: 0322 975 804

Надіслати резюме потрібно на е-mail для резюме: [email protected].

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook