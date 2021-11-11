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У Львові шукають інспекторів паркування

Вероніка Рой

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У департаменті міської мобільності та вуличної інфраструктури оголосили конкурс на заміщення 40 вакантних посад інспекторів з паркування. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Вимога до кандидатів – наявність освітнього ступеня не нижче бакалавра.

«Запрошуємо на роботу інспекторів з паркування. Це люди, які повинні слідкувати за добросовісністю паркування, контролювати дотримання правил паркування та доступності для кожного мешканця міста», – зазначив в.о. директора департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило.

У Львівській міськраді обіцяють:

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  • гідну та стабільну заробітну плату при офіційному працевлаштуванні;
  • безкоштовне навчання, тренінги, курси;
  • пакет соціальних гарантій;
  • щорічну відпустку – 30 календарних днів з виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі середньомісячної зарплати.

Дізнатись більше можна, зателефонувавши за номером: 0322 975 804

Надіслати резюме потрібно на е-mail для резюме: [email protected].

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