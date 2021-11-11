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У Брюховичах спіймали грабіжника

Аліса Белей

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Правоохоронці затримали у Брюховичах зловмисника, який відстежив жінку і викрав у неї мобільний телефон. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

У середу, 10 листопада, патрульні отримали виклик у Брюховичі. Зі слів 26-річної заявниці, вона стала жертвою грабежу. Жінка розповіла, що невідомий вирвав у неї з рук мобільний телефон і побіг у напрямку села Бірки.

Встановлено, що до нападу причетний 42-річний мешканець Львівщини, який у 2018 році вже фігурував у майновому злочині. 

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Правоохоронці, маючи опис зловмисника обстежили прилеглі території та вийшли на слід нападника. Чоловіка затримали.

Під час поверхневої перевірки викраденого майна у нього не виявили. Згодом, потерпіла упізнала в ньому грабіжника. Чоловік сказав, що викинув телефон цієї жінки та не пам’ятає куди.

На місці події працювали слідчі, які встановлять обставини події.

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