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Поліція затримала львів’янина, який «замінував» фармацевтичний склад

Вероніка Рой

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Поліцейські затримали 29-річного львів’янина, котрий повідомив про замінування фармацевтичного складу на вул. Богданівській. Чоловіку вже повідомили про підозру. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Випадок трапився ще 8 листопада. Того дня болизько 23:20 год. поліція отримала повідомлення про замінування складів ТОВ БАДМ (гуртівня фармацевтичних препаратів). що  на вул. Богданівській, 11

На місці події працювали правоохоронці, які не знайшли вибухонебезпечних предметів.

Згодом поліція встановила, що до скоєння злочину причетний 29-річний львів’янин. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

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Також за фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від двох до шести років.

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