Невакциновані не зможуть їздити у приміських маршрутках Львівщини

З 22 листопада на Львівщині користуватися приміським транспортом зможуть лише ті особи, які мають негативний тест або сертифікат про вакцинацію від коронавірусу. Відповідне рішення було прийняте на обласній комісії ТЕБ і НС, передає пресслужба Львівської ОДА.

Так, з 22 листопада на території Львівської області заборонять перевезення пасажирів автомобільним та залізничним транспортом у внутрішньообласному сполученні, якщо у них немає при собі таких документів:

негативного ПЛР-тесту чи тесту на антиген , зробленого не пізніше, ніж за 72 години до дня поїздки;

документу, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації вакциною, яка дозволена Всесвітньою організацією охорони здоров’я;

міжнародного, внутрішнього чи іноземного сертифікату, що підтверджує вакцинацію першою дозою вакцини (жовтий сертифікат) чи другою дозою (зелений сертифікат);

свідоцтва, яке підтверджує, що людина одужала від зазначеної хвороби.

Отримати документи можна за допомогою мобільного додатка Портал «Дія».

Нові вимоги не стосуються осіб, які не досягли 18 років.

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Натомість обмеження не поширюються на:

перевезення легковими автомобілями. Кількість пасажирів не має перевищувати 5 осіб (разом з водієм), без урахування дітей віком до 14 років;

службові чи орендовані транспортні засоби підприємств, закладів та установ в межах кількості місць для сидіння і лише за маршрутом руху, про які проінформували органи Національної поліції не менш ніж за 2 дні;

пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні за наявності у них вказаних вище документів.

Перевізник при перевезенні автомобільним транспортом має поінформувати пасажирів про запровадження нових карантинних обмежень, а при перевезенні залізничним транспортом – перевіряти наявність у пасажирів наявність визначених документів.

Нові обмеження зумовлені складною епідеміологічною ситуацією.

«В області продовжуємо спостерігати складну епідеміологічну ситуацію, яка найближчим часом не матиме покращення. Збільшується показник госпіталізації хворих на ковід. Зайнятість ліжок такими пацієнтами складає більше 60%. Львівщина потребує запровадження нових карантинних обмежень з огляду на ці негативні показники», – зазначила керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Наталія Тімко-Іванченко.

Стежити за виконанням вимог будуть правоохоронці Львівщини, Західне управління Укртрансбезпеки та управління транспорту та зв’язку Львівської ОДА.

Нагадаємо, з 21 жовтня у громадському транспорті міжрегіонального сполучення почали діяти вимоги про Covid-сертифікати або негативні ПЛР-тести.

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