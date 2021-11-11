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На місці МАФу на проспекті Чорновола облаштують громадський простір. Візуалізація

Вероніка Рой

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У середу, 10 листопада, у Львові на проспекті Чорновола, 45 демонтували МАФ. Тепер на його місці планують облаштувати громадський простір. Про це йдеться на сторінці департаменту містобудування міськради Львова у Facebook.

Як зазначається, кіоск на проспекті Чорновола, 45 був вилучений з Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності ще у грудні 2019 року. Власниця МАФу зверталася на робочу групу. Проте МАФ все ж вирішили демонтувати.

КП «Адміністративно-технічне управління» вело переговори з власницею тимчасової споруди, щоб вона добровільно демонтувала павільйон. Натомість їй запропонують інше місце під МАФ.

10 листопада кіоск таки було демонтовано. Після перемовин власниця його забрала сама.

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Як повідомив заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач, що на місці цього МАФу хочу облаштувати громадський простір.

«Навіть є певні напрацювання та ідеї, як би це мало виглядати. Підприємці, які працюють поруч, власне готові профінансувати реконструкцію простору на Чорновола», – зазначив він.

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Фото: департамент містобудування

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