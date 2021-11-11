Міністр культури Ткаченко подав у відставку

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко написав заяву про звільнення за власним бажанням. Про це він написав на своїй у Facebook.

11 листопада Олександр Ткаченко відправив свою заяву голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку.

Серед причин своєї відставки він називає відокремлення Держкіно від Мінкульту, а також бюджет на культуру на 2022 рік.

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«Сьогодні написав заяву про відставку. Про причини. Рішення Кабміну щодо Держкіно приймалось без погодженням з МКІПом. Забрати Держкіно у Міністерства культури та інформполітики і передати його в управління Кабміну – нелогічно. Це як забрати у компанії транспортний відділ і передати його в управління раді директорів. Такі стиль та підходи щодо управління процесами мене дивують – не мій концепт та цінності Пишуть, що передача Держкіно стала для мене останньою краплею. Тоді нагадаю про передостанню – не менш болючу. Бюджет на культуру-2022. І характер обговорення, і фінальна сума для мене неприйнятні», – пояснює Ткаченко.

Він додав, що за час роботи в МКІПі встиг зробити орієнтовно 50% із запланованого.

Нагадаємо, Олександра Ткаченка призначили на посаду міністра культури та інформаційної політики торік у червні.

Зазначимо, Олександр Ткаченко в 2019 році обраний народним депутатом від політичної партії «Слуга народу». На момент обрання був генеральним директор ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1».

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Фото: Громадське