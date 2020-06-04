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Рада призначила міністром культури колишнього гендиректора «1+1»

Вероніка Рой

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Міністром культури та інформаційної політики України став Олександр Ткаченко. Відповідне рішення було прийнято на засіданні Верховної Ради у четвер, 4 червня.

 

Про своє призначення на своїй сторінці у Facebook повідомив і сам Олександр Ткаченко.

«Присягнув! Що ж, тепер нас чекає новий етап. Рада підтримала мою кандидатуру на посаду міністра культури та інформаційної політики. Дякую за довіру колегам народним депутатам та Президенту. Дякую українцям! Попереду – чимало викликів, які, об’єднавшись, ми подолаємо». Нагальні завдання, які перед нами стоять: Крок 1: відновити фінансування; Крок 2: завершити реструктуризацію, поновити адміністративну спроможність мінкульту, провести аудит», – написав він.

Ткаченко зазначив, що «реальна цифра, яку потрібно спрямувати на підтримку культури та туризму – 3-4 млрд грн».

Олександр Ткаченко в 2019 році обраний народним депутатом від політичної партії «Слуга народу». На момент обрання був генеральним директор ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1».

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