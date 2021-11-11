Як в Академії сухопутних військ готують майбутніх офіцерів-артилеристів

У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки проводять польовий вишкіл курсантів Академії сухопутних військ. Зокрема, майбутні офіцери-артилеристи вчаться виконувати вогневі завдання з мінометів та гармат. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі навчального закладу.

Третьокурсники факультету проводили практичне заняття з управління діями артилерійських підрозділів за темою «Артилерійська батарея в бою». Вперше їм випала нагода здійснити постріли й виконати вогневі завдання з гаубиці Д-30.

Як розповів начальник кафедри наземної артилерії полковник Валерій Кузнецов, на полігоні курсанти удосконалюють свої практичні вміння управляти бойовими діями артилерійських підрозділів.

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«Комплекс занять розпочався з підйому курсантів за тривогою. Вони здійснили марш у район вогневих позицій. Під час маршу відпрацьовували ввідні: «мінування шляху висування», «напад на колону», «відбиття атаки танків» тощо. Після прибуття в район вогневих позицій відпрацювали питання розміщення підрозділів артилерійської батареї в районі очікування, підготували їх до бойових дій. А далі за сигналом зайняли своє місце у бойовому порядку. Кульмінація заняття – бойові артилерійські стрільби! Курсанти виконують вогневі завдання. Частина з них перебуває на командно-спостережному пункті артилерійської батареї, інша безпосередньо на вогневих позиціях», – розповів полковник Валерій Кузнецов.

На КСП батареї третьокурсники розподілені на посадах: командира батареї, командира взводу управління, командира відділення управління, розвідника-далекомірника і радіотелефоніста. Тут розгорнуто два канали зв’язку, по яких командир батареї керує діями своїх підрозділів. Водночас на вогневій позиції – курсанти в ролі старшого офіцера батареї, командирів гармат і номерів розрахунків.

«На КСП наші товариші виявляють цілі, визначають установки й подають команди на ураження цілей нам — на вогневу позицію. Старший офіцер батареї обробляє ці дані й подає їх командирам гармат, які уражають цілі. Мені потрібно було швидко і точно наводити гармату на ціль, яка була на відстані приблизно 5 кілометрів. Ніхто її не бачив, але завдяки точному наведенню уражали, що називається, на «ура!», – розповів курсант Іван Барановський,який був навідником основної гармати.

Цього дня курсанти виконували вогневі завдання з ураження спостережних цілей. Цілями для них були умовні групи піхоти, бронетранспортери, мінометні розрахунки та взводи.

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Фото: АСВ