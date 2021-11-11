ОСТАННІ НОВИНИ

Як в Академії сухопутних військ готують майбутніх офіцерів-артилеристів

Ольга Денисяка

|

У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки проводять польовий вишкіл курсантів Академії сухопутних військ. Зокрема, майбутні офіцери-артилеристи вчаться виконувати вогневі завдання з мінометів та гармат. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі навчального закладу.

Третьокурсники факультету проводили практичне заняття з управління діями артилерійських підрозділів за темою «Артилерійська батарея в бою». Вперше їм випала нагода здійснити постріли й виконати вогневі завдання з гаубиці Д-30.

Як розповів начальник кафедри наземної артилерії полковник Валерій Кузнецов, на полігоні курсанти удосконалюють свої практичні вміння управляти бойовими діями артилерійських підрозділів.

Реклама партнерів

«Комплекс занять розпочався з підйому курсантів за тривогою. Вони здійснили марш у район вогневих позицій. Під час маршу відпрацьовували ввідні: «мінування шляху висування», «напад на колону», «відбиття атаки танків» тощо. Після прибуття в район вогневих позицій відпрацювали питання розміщення підрозділів артилерійської батареї в районі очікування, підготували їх до бойових дій. А далі за сигналом зайняли своє місце у бойовому порядку. Кульмінація заняття – бойові артилерійські стрільби! Курсанти виконують вогневі завдання. Частина з них перебуває на командно-спостережному пункті артилерійської батареї, інша безпосередньо на вогневих позиціях», – розповів полковник Валерій Кузнецов.

На КСП батареї третьокурсники розподілені на посадах: командира батареї, командира взводу управління, командира відділення управління, розвідника-далекомірника і радіотелефоніста. Тут розгорнуто два канали зв’язку, по яких командир батареї керує діями своїх підрозділів. Водночас на вогневій позиції – курсанти в ролі старшого офіцера батареї, командирів гармат і номерів розрахунків.

«На КСП наші товариші виявляють цілі, визначають установки й подають команди на ураження цілей нам — на вогневу позицію. Старший офіцер батареї обробляє ці дані й подає їх командирам гармат, які уражають цілі. Мені потрібно було швидко і точно наводити гармату на ціль, яка була на відстані приблизно 5 кілометрів. Ніхто її не бачив, але завдяки точному наведенню уражали, що називається, на «ура!», – розповів курсант Іван Барановський,який був навідником основної гармати.

Цього дня курсанти виконували вогневі завдання з ураження спостережних цілей. Цілями для них були умовні групи піхоти, бронетранспортери, мінометні розрахунки та взводи.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: АСВ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Скільки коштуватиме проїзд із введенням е-квитка у Львові
Наталя ДУЛЯБА
Скільки коштуватиме проїзд із введенням е-квитка у Львові

У Львівській міськраді підрахували, скільки коштуватиме проїзд у громадському транспорті всієї Львівської МТГ зі січня 2...

Мережа «АТБ» відправила на переробку мільйон батарейок, які здали покупці
Анастасія ПИЖ
Мережа «АТБ» відправила на переробку мільйон батарейок, які здали покупці

Найбільший національний ритейлер «АТБ», мережа якого нараховує понад 1250 магазинів у всіх куточках України, став найбіл...

Росія активізує деструктивний вплив на Галичині
Назарій БОЙЧУК
Росія активізує деструктивний вплив на Галичині

Суть кремлівської пропаганди – це пошук протиріч в суспільстві, використання будь-яких інформаційних приводів, або створ...

Ти зірка, коли допомагаєш дітям! «АТБ» об’єднує мільйони українців задля порятунку малят з онкозахворюваннями
Анастасія ПИЖ
Ти зірка, коли допомагаєш дітям! «АТБ» об’єднує мільйони українців задля порятунку малят з онкозахворюваннями

В Україні на початку листопада стартував другий сезон безпрецедентної за масштабом і соціальною значущостю акції  «Мене ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів