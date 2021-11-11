До свята Миколая важкохворі дітки з львівської лікарні просять про іграшки

До свята Миколая небайдужих просять допомогти облаштувати іграми та приладдям ігрову кімнату у відділеннях гематології, хірургії та онкології Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.
Дітки написали лист до святого Миколая, в якому просять про іграшки та приладдя для ігрової кімнати.
«Святий Миколай свідомий того, що Його дари мають тішити і допомагати тривалий час. Особливо у дитячій лікарні. Діти, батьки та психологи відділень гематології та інтенсивної хіміотерапії відділення хірургії та онкології Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру написали Миколаю лист. У ньому вони попросили допомогти облаштувати іграми та приладдям свіжовідремонтовану ігрову кімнату у відділенні гематології та доповнити ігровий простір у відділенні хірургії та онкології», – зазначив керівник фонду «З янголом на плечі» Юрій Федечко.
Зокрема, у листі від дітей йдеться про такі речі:
Для відділення гематології та інтенсивної терапії:
- Велике лєґо, яке складається на підлозі у різні фігури
- Трасу для машинок Hot Wells$
- Велику кухню для дівчаток
- Возики з ляльками
- Машини-каталки
- Ігрову приставку для телевізора Toshiba
- Повітряний пластилін 20 п Пластилін Play-do, настільну гру Мемка Мімка для заняття з психологами
- Комплект: дерев’яні меблі, ляльки, будинок, сім’я – мініатюрні 6 чоловік
- Іграшкову міні-лікарню
- розвиваючі дошки (настінні)
- настільний аерохокей
- набори для об’ємної творчості
- допомогти провести Wi Fi у відділенні
- комплект меблів (столи та стільці до різного віку) для занять творчістю
- поличку під ігрову приставку до телевізора.
- книги з розвиваючою тематикою для різного віку.
Для відділення хірургії та онкології :
- нові ігри на приставку;
- все для творчості (кольорові олівці, фломастери, фарби, пензлики, альбоми, розмальовки, кольорова крейда, пластилін)
- візочок з лялькою
- дерев’яного коника
- насипне лєґо
- органайзери (бокси) з Ікеа, 10 шт
- два кольорових диванчики (для батьків і дітей по території відділення);
- офісні крісла 6шт.(для батьків по території відділення);
Охочим допомогти Миколаю, прохання телефонувати за номером: 0974629246 (Юрій Федечко, директор фонду).
Якщо бажаєте допомогти Миколаю у цих проханнях:
Картка Приватбанку фонду
5169 3305 2176 1400
лише для користувачів Приват24
БО ІЗ ЯНГОЛОМ НА ПЛЕЧІ БФ
Номер рахунку UA173052990000026009001002960
АТ КБ “ПРИВАТБАНК”
ЄДРПОУ/ІПН 41411833
Банк: ПАТ “КРЕДОБАНК” ЄДРПОУ 41411833
рахунок UA913253650000026008011024214
Призначення платежу: благодійний внесок ігрова кімната онкогемат
Допомога через MONOBANK: – розділ Інші платежі, Благодійність – БФ Із янголом на плечі”
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Ольга Денисяка