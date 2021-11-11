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До свята Миколая важкохворі дітки з львівської лікарні просять про іграшки

Ольга Денисяка

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До свята Миколая небайдужих просять допомогти облаштувати іграми та приладдям ігрову кімнату у відділеннях гематології, хірургії та онкології Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Дітки написали лист до святого Миколая, в якому просять про іграшки та приладдя для ігрової кімнати.

«Святий Миколай свідомий того, що Його дари мають тішити і допомагати тривалий час. Особливо у дитячій лікарні. Діти, батьки та психологи відділень гематології та інтенсивної хіміотерапії відділення хірургії та онкології Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру написали Миколаю лист. У ньому вони попросили допомогти облаштувати іграми та приладдям свіжовідремонтовану ігрову кімнату у відділенні гематології та доповнити ігровий простір у відділенні хірургії та онкології», – зазначив керівник фонду «З янголом на плечі» Юрій Федечко.

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Зокрема, у листі від дітей йдеться про такі речі:

Для відділення гематології та інтенсивної терапії:

  • Велике лєґо, яке складається на підлозі у різні фігури
  • Трасу для машинок Hot Wells$
  • Велику кухню для дівчаток
  • Возики з ляльками
  • Машини-каталки
  • Ігрову приставку для телевізора Toshiba
  • Повітряний пластилін 20 п Пластилін Play-do, настільну гру Мемка Мімка для заняття з психологами
  • Комплект: дерев’яні меблі, ляльки, будинок, сім’я – мініатюрні 6 чоловік
  • Іграшкову міні-лікарню
  • розвиваючі дошки (настінні)
  • настільний аерохокей
  • набори для об’ємної творчості
  • допомогти провести Wi Fi у відділенні
  • комплект меблів (столи та стільці до різного віку) для занять творчістю
  • поличку під ігрову приставку до телевізора.
  • книги з розвиваючою тематикою для різного віку.

Для відділення хірургії та онкології :

  • нові ігри на приставку;
  • все для творчості (кольорові олівці, фломастери, фарби, пензлики, альбоми, розмальовки, кольорова крейда, пластилін)
  • візочок з лялькою
  • дерев’яного коника
  • насипне лєґо
  • органайзери (бокси) з Ікеа, 10 шт
  • два кольорових диванчики (для батьків і дітей по території відділення);
  • офісні крісла 6шт.(для батьків по території відділення);

Охочим допомогти Миколаю, прохання телефонувати за номером: 0974629246 (Юрій Федечко, директор фонду).

Якщо бажаєте допомогти Миколаю у цих проханнях:

Картка Приватбанку фонду

5169 3305 2176 1400

лише для користувачів Приват24

БО ІЗ ЯНГОЛОМ НА ПЛЕЧІ БФ

Номер рахунку UA173052990000026009001002960

АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

ЄДРПОУ/ІПН 41411833

Банк: ПАТ “КРЕДОБАНК” ЄДРПОУ 41411833

рахунок UA913253650000026008011024214

Призначення платежу: благодійний внесок ігрова кімната онкогемат

Допомога через MONOBANK: – розділ Інші платежі, Благодійність – БФ Із янголом на плечі”

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