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Чверть українців задовольнив би дохід до 10 тисяч гривень, – опитування

Ольга Денисяка

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Чверть опитаних українців зазначили, що їх задовільнив би щомісячний дохід до 10 тисяч гривень. Водночас стільки ж (22%) відповіли, що потребують дохід більше 30 тисяч на місяць. Про це свідчать результати соцопитування, яке проводила група Рейтинг 4-9 листопада.

Решта озвучили проміжні суми:

  • 14% – назвали 11-15 тисяч,
  • 18% – 16-20 тисяч,
  • 8% – 21-25 тисяч,
  • 11% – 26-30 тисяч.

Соціологи зауважили, що чим нижчий дохід, тим меншу суму називають бажаною. Помітно менший бажаний дохід називали жінки. Зокрема найнижчі запити у старших жінок – з них більшість влаштувала б сума до 10 тисяч. А найвищі запити до заробітку у чоловіків середнього й молодшого віку, а також мешканців столиці.

Для 55% населення основне джерело доходу – зарплата, для 30% – пенсія. Ще 13% отримують дохід від бізнесу, 6% – соціальні виплати. Свій поточний рівень доходу більшість оцінили як низький (36%) або нижче середнього (36%). Як середній – 31%. Лише 8% оцінили свій дохід вище середнього чи як високий.

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Додамо, що згідно з офіційними даними на Львівщині пів року росла середня зарплата і у вересні мешканець отримував трохи більше 13 000 грн.

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