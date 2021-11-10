Ветеранок та дружин учасників ООС/АТО запрошують на безкоштовне обстеження

Будинок воїна в межах підписаного меморандуму з Першим жіночим ветеранським простором «Рехаб» здійснює безкоштовне медичне обстеження для ветеранок, дружин учасників АТО/ООС та дружин загиблих учасників АТО/ООС. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної ради.

Жінки можуть безкоштовно отримати такі послуги:

огляд гінеколога + при потребі УЗД;

УЗД молочних залоз;

профілактика онкологічних захворювань раку шийки матки.

Для проходження діагностики слід описати свої потреби і заповнити анкету: HTTPS

Реклама партнерів

Усім, хто зареєструється, зателефонують.

Куратор проєкту Марія Петришин, психологиня Будинку воїна (конт. тел.098 519 8920)

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.