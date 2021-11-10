Ветеранок та дружин учасників ООС/АТО запрошують на безкоштовне обстеження

Будинок воїна в межах підписаного меморандуму з Першим жіночим ветеранським простором «Рехаб» здійснює безкоштовне медичне обстеження для ветеранок, дружин учасників АТО/ООС та дружин загиблих учасників АТО/ООС. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної ради.
Жінки можуть безкоштовно отримати такі послуги:
- огляд гінеколога + при потребі УЗД;
- УЗД молочних залоз;
- профілактика онкологічних захворювань раку шийки матки.
Для проходження діагностики слід описати свої потреби і заповнити анкету: HTTPS
Усім, хто зареєструється, зателефонують.
Куратор проєкту Марія Петришин, психологиня Будинку воїна (конт. тел.098 519 8920)
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Андрій Котенський