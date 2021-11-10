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Обласні програми Львівщини виконані на 67%

Омелян Шевчук

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Станом на початок листопада обласні цільові програми, фінансування яких цього року здійснюється з обласного бюджету, виконані на 66,9%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної ради.

За словами директора департаменту економічної політики ЛОДА Степана Куйбіди, серед програм, які мають найвищий відсоток виконання – це  обласна цільова програма розвитку лісового господарства Львівської області, програма надання житлових кредитів окремим категорім громадян, комплексна програма підтримки галузі охорони здоров’я Львівської області, розвитку мережі й утримання автомобільних доріг, комплексна програма соціальної підтримки у Львівській області учасників АТО (ООС) та їхніх родин, бійців-добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні,  програма підвищення конкурентоспроможності Львівської області, розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства.

Програми з нижчим наразі рівнем виконання: програма сприяння інноваційному та науково-технологічному розвитку, програма розвитку освіти Львівської області, комплексна програма регіонального розвитку Львівщини, програма підвищення енергоефективності, енергозбереження, програма «Охорона, збереження і популяризація історико-культурної спадщини у Львівській області».

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Нагадаємо, у 2021 році в області реалізують 26 обласних цільових програм. На реалізацію заходів програм з обласного бюджету було передбачено 1 млрд 510 млн грн.

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