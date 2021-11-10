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Львівська філармонія запрошує на концерт «Тисяча і одна ніч»

Аліса Белей

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У п’ятницю, 12 листопада, о 19:00 Львівська національна філармонія запрошує на симфонічний концерт «Тисяча і одна ніч». Про це Львівському порталу повідомляють організатори заходу.

Так, на гостей очікує музична програма «Тисяча і одна ніч». Це романтична історія кохання, придворних інтриг, втілена в увертюрі «Рюї Блаз» Фелікса Мендельсона. ЇЇ створили до однойменної драми французького романтика Віктора Гюго.

У події прозвучить Перший скрипковий концерт композитора, який відомий своєю незрівнянною мелодійністю, театральністю та віртуозністю.

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Завершить програму музична історія Шахерезади, яка щодня розповідає все нові й нові історії, щоб відволікти султана.

Композиція Миколи Римського-Корсакова, створена на цей сюжет, стала не лише найпопулярнішою у його творчості, а й одним з найпопулярніших симфонічних опусів за всю музичну історію.

Занурить у чарівний світ соліст вечора – скрипаль Марко Комонько, Академічний симфонічний оркестр філармонії та диригент Гудні Емільсон.

Детальна інформація про подію та квитки за посиланням: Philharmonia.lviv.

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Фото: організатори заходу

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