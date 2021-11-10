До 5 років тюрми «світить» мешканцю Стрийщини за викрадення іномарки

Правоохоронці спіймали крадія, який у Стрийському районі, що на Львівщині поцупив автомобіль. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Випадок стався у вівторок ввечері, 9 листопада, у селі Тухолька Стрийського району. Орієнтовно о 23:30 год. у поліцію звернувся 29-річний місцевий мешканець і заявив, що невідомі поцупили його автомобіль Peugeot.

Орієнтування на транспортний засіб були надіслані у територіальний підрозділ поліції Стрийського району.

Реклама партнерів

На те, аби спіймати автокрадія, правоохоронцям знадобилось не багато часу. Так, вже невдовзі поцуплену машину виявили у місті Стрий поблизу залізничного вокзалу.

За кермом викраденого Peugeot перебував 31-річний житель райцентру. Автокрадія затримали. Наразі триває слідство.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 5 років обмеження волі або позбавлення волі на той же термін.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.