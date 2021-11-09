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За вбивство вагітної дружини мешканець Золочівщини відсидить 13 років за ґратами

Наталя Дуляба

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Суд виніс вирок мешканцю Золочівського району, який, будучи п’яним, убив свою вагітну дружину на Святвечір. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Йдеться про фатальний випадок, який стався ще у 2018 році в одному зі сіл Золочівського району. Місцевий мешканець убив свою вагітну дружину просто на Святвечір.

Встановлено, що між ними виник конфлікт. І чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, побив вагітну жінку та душив її. Від отриманих травм потерпіла померла ще до приїзду швидкої допомоги.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за п.2 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) ККУ. Суд визнав обвинуваченого винним і призначив йому покарання – 13 років тюрми.

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