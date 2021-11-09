У віллі на Свєнціцького знайшли гранату

На цокольному поверсі житлового будинку №8 на вул. Свєнціцького, що в Галицькому районі, випадково натрапили на гранату часів ІІ Світової. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадок стався в понеділок, 8 листопада, у віллі на вул. Свєнціцького, 8. Тут під час прибирання території у вікні цокольного поверху виявили застарілий боєприпас.

На місце негайно прибули надзвичайники, які ідентифікували його як ручну гранату Ф-1 часів II Світової війни. Небезпечну знахідку вилучили і знешкодили.

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Зазначимо, що кам’яниця на вул. Свєнціцького, 8 – житловий чотириповерховий будинок, пам’ятка архітектури місцевого значення.

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Водночас рятувальники наголошують: при виявленні будь-яких предметів, ззовні схожих на боєприпас, не торкайтеся до них руками чи ногами, не намагайтеся самостійно переставити в інше місце і не пробуйте їх розібрати! Відразу телефонуйте у Службу порятунку за номером «101».

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