У Львові від covid вакцинували 367 дітей

У Львові від коронавірусу вакцинують усіх охочих дітей, віком 12-17 років. Станом на 9 листопада щеплення вже отримали 367 дітей. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

З липня в Україні від covid вакцинували дітей пріоритетних груп, тобто тих, які мають супутні важкі недуги, виїжджають за кордон на навчання чи міжнародні спортивні змагання, або з сім’ями на постійне проживання.

З кінця жовтня розпочали вакцинувати всіх охочих дітей. За цей час у Львові щеплення отримали 367 дітей , більшість – мають дві дози. Всі діти, які вже отримали щеплення у Львові, не мали жодних незвичних реакцій на вакцину.

Лікарі наголошують, щоб отримати вакцинацію від коронавірусу, дитина повинна мати всі рутинні щеплення від інфекційних захворювань. Тому перед вакцинацією батьки з дитиною мають піти до сімейного лікаря за підтвердженням про наявність в дитини вікових рутинних щеплень. Якщо дитина не має цих щеплень, то можна їх зробити, і тоді за 14 днів отримати щеплення від коронавірусу. Діти можуть вакцинуватись лише в супроводі батьків або опікунів, які підписують інформовану згоду.

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Вакцина, якою дозволено вакцинувати дітей, це Comirnaty від Pfizer/BioNTech, оскільки доведена її доказана безпека та ефективність. Дозування для дітей – таке ж саме, як і для дорослих – 0,3 мл, інтервал – також: 21-28 діб. Вакцинуватись можна у будь-якому пункті вакцинації. Про всі деталі вакцинації варто запитувати у своїх сімейних лікарів.

Як повідомляв Львівський портал, на Львівщині вже вакцинували від коронавірусу 630 дітей, які мають хронічні захворювання або ж виїжджають за кордон.