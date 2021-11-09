ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові від covid вакцинували 367 дітей

Ольга Денисяка

|

У Львові від коронавірусу вакцинують усіх охочих дітей, віком 12-17 років. Станом на 9 листопада щеплення вже отримали 367 дітей. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

З липня в Україні від covid вакцинували дітей пріоритетних груп, тобто тих, які мають супутні важкі недуги, виїжджають за кордон на навчання чи міжнародні спортивні змагання, або з сім’ями на постійне проживання.

З кінця жовтня розпочали вакцинувати всіх охочих дітей. За цей час у Львові щеплення отримали 367 дітей , більшість – мають дві дози. Всі діти, які вже отримали щеплення у Львові, не мали жодних незвичних реакцій на вакцину.

Лікарі наголошують, щоб отримати вакцинацію від коронавірусу, дитина повинна мати всі рутинні щеплення від інфекційних захворювань. Тому перед вакцинацією батьки з дитиною мають піти до сімейного лікаря за підтвердженням про наявність в дитини вікових рутинних щеплень. Якщо дитина не має цих щеплень, то можна їх зробити, і тоді за 14 днів отримати щеплення від коронавірусу. Діти можуть вакцинуватись лише в супроводі батьків або опікунів, які підписують інформовану згоду.

Реклама партнерів

Вакцина, якою дозволено вакцинувати дітей, це Comirnaty від Pfizer/BioNTech, оскільки доведена її доказана безпека та ефективність. Дозування для дітей – таке ж саме, як і для дорослих – 0,3 мл, інтервал – також: 21-28 діб. Вакцинуватись можна у будь-якому пункті вакцинації. Про всі деталі вакцинації варто запитувати у своїх сімейних лікарів.

Як повідомляв Львівський портал, на Львівщині вже вакцинували від коронавірусу 630 дітей, які мають хронічні захворювання або ж виїжджають за кордон.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Росія активізує деструктивний вплив на Галичині
Назарій БОЙЧУК
Росія активізує деструктивний вплив на Галичині

Суть кремлівської пропаганди – це пошук протиріч в суспільстві, використання будь-яких інформаційних приводів, або створ...

Ти зірка, коли допомагаєш дітям! «АТБ» об’єднує мільйони українців задля порятунку малят з онкозахворюваннями
Анастасія ПИЖ
Ти зірка, коли допомагаєш дітям! «АТБ» об’єднує мільйони українців задля порятунку малят з онкозахворюваннями

В Україні на початку листопада стартував другий сезон безпрецедентної за масштабом і соціальною значущостю акції  «Мене ...

У Європу за 155 гривень. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
У Європу за 155 гривень. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» переходить на зимовий розклад виконання рейсів. Згідно з оновленою програмою польотів, яка ...

Кримський татарин Яшар Фазилов навчає львів‘ян французької і мріє про повернення на батьківщину
Галина ЛЕВЧЕНКО
Кримський татарин Яшар Фазилов навчає львів‘ян французької і мріє про повернення на батьківщину

Яшар Фазилов, кримчанин із Сімферополя, мешкає у Львові уже восьмий рік. Він легко адаптувався в україномовному середови...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів